Desalojado no Derby, Palmeiras estuda campo sintético no Allianz

O Palmeiras, ainda com o sonho de desbancar o Flamengo, precisará enfrentar o Corinthians no Estádio do Pacaembu. Novamente impossibilitado de atuar no Allianz Parque, o clube alviverde estuda a possibilidade de implantar um gramado sintético em sua arena.

Neste sábado, dia do Derby, o Allianz Parque receberá o “Festival Nova Brasil”, com atrações como Gilberto Gil, Paralamas do Sucesso e Seu Jorge. Situações do gênero são comuns na arena administrada pela WTorre, o que levou o Palmeiras a pensar no campo sintético.

Recentemente, viajaram à Holanda para se aprofundar no assunto o diretor de futebol Alexandre Mattos, o coordenador de fisioterapia Jomar Ottoni e o vice-presidente Alexandre Zanotta, além de um representante da WTorre. Agora, clube e administradora estudam o tema.

A ideia de instalar o gramado sintético no Allianz Parque agrada à WTorre, que poderia diminuir significativamente o período necessário para readequar a arena ao futebol após eventos de outra natureza. No entanto, a empresa entende que a decisão em torno do assunto cabe ao Palmeiras.

O clássico entre Palmeiras e Corinthians, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 19 horas (de Brasília) deste sábado. O time alviverde tem 66 pontos e ocupa a vice-liderança, enquanto a equipe alvinegra contabiliza 48 pontos e figura no sexto posto.