Sem Academia, Luan Silva ganha orientações para seguir reabilitação

Como medida de precaução contra a pandemia de coronavírus, o Palmeiras resolveu fechar a Academia de Futebol até para os atletas em recuperação de lesão. Assim, devidamente orientado pelo departamento médico do clube, o atacante Luan Silva continuará o processo fora do centro de treinamento.

O Palmeiras decidiu liberar o elenco, mas, a princípio, pretendia manter na Academia as atividades de Luan Silva, único atleta em recuperação. Na última quarta-feira, porém, o clube mudou de ideia e resolveu diminuir ainda mais o movimento no centro de treinamento, conforme noticiou o Globoesporte.

Emprestado pelo Vitória, Luan Silva impressionou o técnico Vanderlei Luxemburgo nos treinamentos e ganhou a chance de enfim estrear pelo Palmeiras contra a Ferroviária, pela nona rodada do Campeonato Paulista. No entanto, sofreu lesão e acabou substituído por Willian ainda no primeiro tempo.

Luan já superou a fase inflamatória de sua lesão muscular e entrou na etapa reparativa. Impossibilitado de utilizar a estrutura Academia de Futebol, ele recebeu do Palmeiras protocolos de exercícios com aparelhos e tem contato com a fisioterapia do clube para organizar as atividades fora do centro de treinamento.

Na avaliação do departamento médico do Palmeiras, o prejuízo para Luan Silva com a impossibilidade de concluir o tratamento na Academia de Futebol será mínimo. Operado duas vezes em 2019, o atacante recentemente teve seu empréstimo do Vitória renovado até o final da temporada.

Nesta semana, o Palmeiras enfrentaria o Bolívar, pela terceira rodada da Copa Libertadores, e o arquirrival Corinthians, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A Conmebol e a Federação Paulista (FPF), no entanto, decidiram paralisar os dois torneios.