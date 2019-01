Seguindo rodízio, Palmeiras vai à Arena Barueri enfrentar o Oeste

A Arena Barueri é local conhecido para muitos palmeirenses, em especial para um que estará em campo na próxima quarta-feira, no compromisso da quarta rodada do Paulistão, entre Palmeiras e Oeste. Aliás, em campo não, na beirada dele: Luis Felipe Scolari reencontrará os gramados onde, por muitas vezes, comandou a equipe alviverde em 2012.

A partida, marcada para às 21h (de Brasília) desta quarta, deverá ter um Palmeiras diferente daquele que enfrentou o São Caetano, no último final de semana. Isso se a equipe continuar a seguir o rodízio de jogadores proposto pelo treinador, conforme indicou o zagueiro Luan na tarde desta terça-feira, na Academia de Futebol.

“Não sei como vai ser ainda (a escalação), não conversamos com o professor. Ontem (segunda-feira) foi dia de recuperação, o pessoal que não jogou foi para o campo e ainda não sabemos quem vai começar esse jogo”, garantiu o jogador, que foi o autor do segundo gol da vitória palmeirense contra o Azulão, no Anacleto Campanella.

Como Jailson entrou na última partida, a tendência é que Weverton reassuma a posição, assim como Marcos Rocha, Antonio Carlos, Edu Dracena e Victor Luís na defesa. No meio de campo, muitas dúvidas, mas, nos bastidores, o que se fala é que a possível formação seja com Thiago Santos, Bruno Henrique, para espantar qualquer dúvida de negociação, e Zé Rafael, enquanto, no ataque, Gustavo Scarpa, Felipe Pires e Deyverson devem assumir a dianteira. Se a escalação se confirmar, serão 11 mudanças.

Do outro lado, embalado pela vitória fora de casa contra o Guarani, o Oeste se vê confiante para a partida contra o atual campeão brasileiro. Segundo o meio-campista Elvis, que fez o primeiro gol da equipe no Paulista deste ano, o triunfo da rodada passada ajudará na atuação contra o Palmeiras nesta quarta-feira.

“Com certeza (a vitória) vai nos dar muita confiança para fazemos uma ótima partida. Sabemos da dificuldade, mas temos um ótimo time, que está em crescimento. Temos que fazer um jogo perfeito para podermos sair com um resultado positivo e tenho certeza que, com a nossa união e nos ajudando um ao outro, vamos conseguir essa tão sonhada vitória”, relatou.

Para o confronto, o técnico Renan Freitas terá à disposição todos os atletas que venceram o Bugre, portanto, a formação inicial deve ser a mesma, inclusive com Mazinho, que venceu a Copa do Brasil de 2012 pelo alviverde sob comando de Luis Felipe Scolari. Então, daquela conquista quase sete anos atrás, estarão presentes dois personagens, mas, dessa vez, um de cada lado do gramado.

FICHA TÉCNICA

OESTE X PALMEIRAS

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

Data: 30 de janeiro de 2019 (quarta-feira)

Horário: 21 horas (de Brasília)

Árbitro: Salim Fende Chavez

Assistentes: Neuza Ines Back e Evandro de Melo Lima

OESTE: Matheus Cavichiolli; Cicinho, Kanu, Maracás, Alyson; Matheus Jesus, João Custódio; Roberto, Elvis, Mazinho; Bruno Lopes.

Técnico: Renan Freitas

PALMEIRAS: Weverton (Prass); Marcos Rocha, Antonio Carlos, Edu Dracena e Victor Luís; Thiago Santos, Bruno Henrique, Zé Rafael; Gustavo Scarpa, Felipe Pires (Dudu) e Deyverson.

Técnico: Luis Felipe Scolari