Scarpa ganha espaço no Palmeiras, e Felipão já projeta meia como titular

Se tem alguém que vem aproveitando esse momento de instabilidade do Palmeiras para ganhar espaço no time, esse alguém é Gustavo Scarpa. Substituto de Raphael Veiga no clássico do último domingo, contra o Corinthians, o meia vem aproveitando as oportunidades dadas pelo técnico Luiz Felipe Scolari para convencê-lo de que pode voltar ao time titular do Verdão.

Antes do clássico, na goleada por 4 a 0 sobre o Godoy Cruz, pelas oitavas de final da Libertadores, Scarpa já havia desempenhado bem a sua função, dando mais dinâmica à equipe alviverde ao entrar na vaga de Raphael Veiga. O meia marcou o terceiro gol do Verdão e por pouco não saiu de um campo com mais um tento, carimbando a trave rival.

“Está bem, já conversamos depois do jogo contra o Godoy Cruz. Fizemos uma reunião com os dez que sairiam jogando [contra o Corinthians] e levamos ainda o Mayke, o Scarpa e o Zé Rafael, porque a gente tinha mais ou menos uma ideia de jogo”, afirmou Felipão, revelando que já tinha Gustavo Scarpa nos planos para o Derby.

“O Scarpa vinha sendo um dos melhores jogadores do Palmeiras, teve um problema sério, foi se recuperando, mas tendo altos e baixos. Agora, vem tendo a performance que ele tinha no início do ano. Então, a gente vai ter que procurar alguma coisa para ele também”, admitiu o treinador do Palmeiras.

Quem também vem ganhando pontos com a comissão técnica do Verdão é Zé Rafael. Marcado por ter perdido o pênalti decisivo do Palmeiras no confronto com o São Paulo, pela semifinal do Campeonato Paulista deste ano, o jogador se transformou em uma das principais opções de Felipão no banco de reservas e também pode pintar como novidade na equipe titular.

“O Zé Rafael é outro que entrou muito bem e vem crescendo nos trabalhos da semana, ao ser substituído trabalha ainda mais”, concluiu Scolari.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com