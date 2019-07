Scarpa exalta psicológico da equipe após classificação com goleada

Gustavo Scarpa exaltou o psicológico da equipe do Palmeiras após a goleada por 4 a 0 sobre o Godoy Cruz nesta terça-feira, no Allianz Parque, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Classificados às quartas de final do torneio, os jogadores do Verdão souberam utilizar muito bem a vantagem de jogar pelo empate para aproveitar os espaços deixados pelos rivais e matar o confronto no segundo tempo.

“Acho que a equipe teve um aspecto psicológico muito bom para voltar para o segundo tempo melhor. Sabíamos da dificuldade que iríamos encontrar, porque a equipe deles é muito qualificada. Soubemos jogar o jogo, deles acabaram se expondo, e aí aproveitamos as oportunidades para sair com a classificação”, disse Scarpa.

Acionado na vaga de Raphael Veiga, Scarpa foi o autor do terceiro gol da goleada alviverde, completando o cruzamento de Dudu. Deixando as críticas recentes da torcida para trás, o meia espera que a má fase da equipe tenha acabado com essa vitória de respeito e a classificação à próxima fase da Libertadores.

“Procuro sempre fazer meu melhor, exercer a função que me é pedida. Creio que eu consigo muitas vezes desempenhar um bom futebol. Em outras, não. Mas, acredito que é normal em um time como o Palmeiras, que tem um grande elenco e vários jogadores lutando por um espaço”, prosseguiu.

“Fico feliz com as atuações, mas o principal sempre é o bem-estar, a vitória da equipe. As coisas individuais são legais, mas elas ficam ofuscadas quando a fase não está boa. Quando o time todo vai bem, a parte individual é destacada”, completou Scarpa.