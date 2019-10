Scarpa comemora vitória e pede Palmeiras “correndo atrás do prejuízo”

A boa vitória por 3 a 0 no Choque-Rei eleva a moral do Palmeiras no sonho pelo título do Campeonato Brasileiro, apesar da distância para o Flamengo. Artilheiro do Palmeiras no ano, o meia Gustavo Scarpa comemorou o resultado e mais um gol marcado, e ressaltou o aprendizado da equipe com as falhas anteriores.

“A gente já entrou em campo com a noção de que já falhamos bastante esse ano e de que precisamos correr atrás do prejuízo. A gente precisa fazer a nossa parte e é o que a gente está procurando fazer. Acredito que hoje foi um jogo muito bom da nossa parte estamos felizes pela vitória e estou feliz pelo gol”, declarou à TV Globo.

Como o Flamengo joga apenas nesta quinta-feira, o Verdão dorme a sete pontos da liderança. Segundo Scarpa, não basta secar o adversário se a equipe palmeirense não fizer a sua parte.

“A primeira coisa que a gente tem que fazer é a nossa parte. Deixamos de fazer em alguns momentos do campeonato. Estamos correndo atrás do prejuízo, mas não adianta a gente torcer contra o adversário e não fazer a nossa parte. É preciso continuar buscando as vitórias”, concluiu.

Com mais uma bola na rede, Scarpa chegou aos seu 13º gol na temporada, se isolando na artilharia do Palmeiras em 2019. O Próximo compromisso do Verdão será novamente no Allianz Parque, neste sábado, às 19h, contra o Ceará.