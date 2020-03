Satisfeito, Luxa destaca intensidade e busca pelo gol do Palmeiras

Em sua estreia como técnico do Palmeiras pela Copa Libertadores no Allianz Parque, Vanderlei Luxemburgo viu o time ganhar por 3 a 1 do Guaraní na noite desta terça-feira. Satisfeito, o comandante destacou a intensidade e a busca da equipe por mais gols após sair na frente.

No primeiro tempo, o Palmeiras teve uma oportunidade logo no começo, mas não conseguiu aproveitar. Na etapa complementar, Luiz Adriano mudou o panorama da partida ao enfim abrir o marcador e marcou mais duas vezes. No final, Bobadilla diminuiu para o Guaraní.

“Foi um jogo muito bom, com intensidade. Em jogo de futebol, não se caminha nem se trota, se voa”, disse Luxemburgo. “Fico feliz, porque o time jogou bem. Deu uma bobeada no gol deles, mas faz parte. Quando você faz o primeiro gol, tem que continuar fazendo. Não adianta querer negociar espaço. Precisa ser contundente”, declarou.

Com Dudu aberto pelos lados, o Palmeiras chegou a atacar com uma linha de quatro homens em alguns momentos. Os laterais Marcos Rocha e Matias Viña apoiaram com frequência e o goleiro Weverton não precisou trabalhar tanto. Uma atuação que agradou Vanderlei Luxemburgo.

“No primeiro tempo, o adversário estava fresco fisicamente e bem fechado. Nós giramos bastante, buscando a velocidade. Fomos gastando o time deles”, disse Luxa, valorizando a persistência da equipe. “No segundo tempo, eles sentiram o físico e começamos a encontrar mais espaço. Tivemos o controle da partida”, completou.

Às 16h30 (de Brasília) deste sábado, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras enfrenta a Inter de Limeira, no Estádio Major Levy Sobrinho. Às 21h30 da próxima quarta-feira, pela terceira rodada da Copa Libertadores, encara o Bolívar, no Hernando Siles.