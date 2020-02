“Saímos com 2 machucados e não teve cartão”, reclama Felipe Melo

Felipe Melo adotou um tom crítico ao comentar sobre a arbitragem após a vitória do Palmeiras sobre a Ponte Preta por 1 a 0, neste sábado, em Campinas. O zagueiro do Verdão lamentou o fato de dois atletas terem se machucado ainda no primeiro tempo, motivo que pesou no desempenho coletivo na etapa complementar.

“Não creio que eles [jogadores da Ponte Preta] fizeram faltas na maldade, mas saímos com dois jogadores machucados e não teve cartão, uma delas nem foi falta. De resto, tudo bem. O árbitro foi muito bem na partida, os pênaltis reclamados por eles creio que não foram pênaltis. Agradecemos pelo resultado tão importante, agora temos dois jogos em casa muito difíceis. Vamos em busca dos seis pontos”, afirmou Felipe Melo ao Premiere.

Com as lesões de Ramires e Marcos Rocha ainda no primeiro tempo, o técnico Vanderlei Luxemburgo se viu na obrigação de mexer na equipe precocemente. As substituições, inclusive, tiveram reflexo no desempenho coletivo do Verdão, que teve uma queda na etapa complementar e passou a sofrer mais pressão da Ponte Preta.

“Sofrimento não significa que a gente jogou mal no segundo tempo. Jogar contra a Ponte em Campinas é bem complicado. Temos que agradecer a Deus por nos capacitar, tivemos muitas oportunidades de sair com o placar mais amplo. Colocamos na nossa cabeça que tínhamos que competir contra a Ponte Preta, que jogando em casa é muito forte, ganhou do Corinthians, que é um dos aspirantes ao título. Não levamos gol, importante para a gente”, concluiu Felipe Melo.

Agora, o Verdão terá uma semana completa de trabalho antes do próximo compromisso no Campeonato Paulista, dia 16, domingo, às 16h (de Brasília), contra o Mirassol, no Allianz Parque, que receberá a primeira partida do ano após reforma para a instalação do gramado sintético.