Saiba quanto falta para o Palmeiras chegar à marca de 100 gols no ano

O Palmeiras está próximo de alcançar uma marca importante na temporada. Diante do Fluminense, em duelo marcado para esta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe de Mano Menezes pode chegar aos 100 gols em 2019.

Em 65 jogos na temporada, o time palestrino marcou 98 gols – contando o amistoso com o Guarani, na pausa para a Copa América. Foram 19 tentos no Paulista, 21 na Libertadores, 53 no Brasileiro, até o momento, e quatro na Copa do Brasil, além do duelo com o Bugre, vencido pelo time campineiro por 2 a 1.

Apesar de contundente, o número deve se confirmar inferior se comparado com o do último ano. Em 2018, o Verdão fez 121 gols em 77 jogos, números que resultam em uma média de 1,64 por jogo. A mesma estatística em 2019 é de 1,5.

Gustavo Scarpa é o artilheiro do Verdão, com 13 gols. Dudu (10), Bruno Henrique (10), Deyverson e Luiz Adriano (8) aparecem na sequência. Na temporada passada, o goleador máximo do time foi Miguel Borja, dono de 20 tentos.

Para chegar à marca centenária, o Palmeiras contará com um importante reforço no time titular. Recuperado de um problema muscular na coxa direita, Luiz Adriano entrou no segundo tempo da partida com o Grêmio, trabalhou normalmente no começo desta semana e deve começar a partida diante do Fluminense.

Com a derrota para o Tricolor Gaúcho, o Palmeiras estacionou nos 68 pontos e caiu para a terceira colocação do Brasileiro, atrás do Santos, que tem a mesma pontuação, mas leva vantagem no número de vitórias, o primeiro critério de desempate.