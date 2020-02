Rony treina entre os titulares e aumenta expectativa por estreia no Palmeiras

Nesta sexta-feira, o Palmeiras deu sequência à preparação para o clássico de sábado, às 16h (de Brasília), contra o Santos, válido pelo Campeonato Paulista, no Pacaembu. E as atividades aumentaram as expectativas para a estreia de Rony, principal reforço do Verdão para a temporada.

Em treino aberto para a imprensa, o técnico Vanderlei Luxemburgo promoveu exercícios de bola parada defensiva e ofensiva. E o novo camisa 11 compôs a equipe titular do treinamento no lugar de Willian, podendo ocupar a posição no duelo diante do Peixe.

Já regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o ex-jogador do Athletico Paranaense também foi inscrito no Campeonato Paulista na manhã desta sexta-feira e pode entrar em campo pelo Palmeiras na competição estadual.

Assim, o técnico Luxemburgo deve mandar a campo: Weverton; Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Matias Viña; Bruno Henrique, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Luiz Adriano e Rony (Willian). Marcos Rocha e Mayke estão lesionados, em fase de transição, e seguem de fora.

No momento, o Palmeiras ocupa a vice-liderança do Grupo B e tem a segunda melhor campanha geral do Paulistão, somando 16 pontos. O Santo André é o líder da chave e da classificação, com três pontos a mais.