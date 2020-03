Rony reprova arbitragem e lamenta chances perdidas em Limeira

O Palmeiras decepcionou sua torcida ao ficar no empate contra a Inter de Limeira na tarde deste sábado, pelo Campeonato Paulista. Na saída do gramado do Estádio Major Levy Sobrinho, o atacante Rony reprovou a arbitragem de Vinícius Furlan e lamentou a série de chances perdidas.

No primeiro tempo, Luiz Adriano recebeu na cara de Rafael Pin e foi parado pelo goleiro. Ao tentar aproveitar rebote do arqueiro adversário, o próprio Rony perdeu grande chance. Dudu, por sua vez, acertou a trave adversária. O Palmeiras jogou com um a mais durante a maior parte da etapa complementar, mas não conseguiu marcar.

“A partida foi bem pegada. Sabíamos que atuar aqui é difícil. A torcida incentiva e eles acabam tendo um fôlego a mais, mas criamos oportunidade para matar o jogo. Infelizmente, não conseguimos concluir com gol. Agora, é levantar a cabeça, porque tem muita coisa pela frente ainda”, disse Rony ao Premiere.

O atacante protagonizou dois momentos polêmicos no Estádio Major Levy Sobrinho. Na etapa inicial, Rony participou de lance em que a Inter de Limeira pediu pênalti e, no segundo tempo, pediu pênalti após jogada individual pela direita. O jogo arbitrado por Vinícius Furlan terminou em confusão depois da expulsão de Marcos Rocha.

“O juiz deixou o jogo muito carregado. O tumulto foi porque estava marcando muita faltinha, mas é melhor não falar muito do juiz”, declarou Rony. “Eles sabem o que fazem dentro de campo. Precisam tomar decisões mais corretas”, completou o atacante, crítico.

Pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, às 16 horas (de Brasília) do próximo domingo, o Palmeiras encara o arquirrival Corinthians, em Itaquera. O lateral direito Marcos Rocha, que recebeu o cartão vermelho em Limeira, é desfalque certo para o maior clássico do estado.