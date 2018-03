Roger vê justiça, mas admite que Palmeiras poderia ter jogado melhor

O Palmeiras poderia ter jogado mais, mas mereceu estar na final do Campeonato Paulista. Ao menos essa é a opinião do técnico Roger Machado, que fez uma análise da partida desta terça-feira, contra o Santos, no Pacaembu, em que o Verdão conquistou a classificação na disputa por pênaltis.

“Acho que (a eliminação) seria injusta pelo conjunto da obra. Decisão é como foi hoje. A vantagem de ter a melhor campanha não era significativa, apenas de disputar o segundo jogo em casa, que nesse caso foi o Pacaembu. No conjunto da obra, acho que poderíamos ter atuado melhor, tendo mais consistência durante o jogo todo. É clássico, time grande, jogo tradicional, que envolve muitas emoções. Mas, pelo conjunto da obra, merecemos”, afirmou o comandante.

O Palmeiras não mostrou uma grande atuação nesta terça-feira. Muito distante, aliás, do que foi apresentado contra o mesmo Santos, no primeiro tempo da ida desta semifinal, também no Pacaembu.

“O torcedor palmeirense acreditou que ia ser mais fácil. Foi com bastante emoção. Mas acredito que dos quatro tempos dessa decisão nós fomos melhores em três. Especialmente no jogo de hoje, o Santos veio com uma formação bastante ofensiva, que nos gerou bastante dificuldade, porque os meninos aprontam muita correria na frente. A gente conseguiu brecar esse ímpeto com a posse, com nosso jogo de inversões, mas em um descuido pelo lado do campo permitimos a triangulação, o cruzamento, e o Santos abriu o placar. Voltamos para o jogo, conseguimos um belo gol com o Bruno de fora da área, em uma região em que entendíamos que haveria alguns espaços. Depois veio o segundo gol do Santos, em um bate-rebate”, afirmou, antes de falar sobre o segundo tempo.

“No segundo tempo, a gente jogou o tempo todo no campo do Santos. Mudamos porque não estávamos mais encontrando espaço pelo meio, começamos a ter bolas de cruzamento. Promovemos a entrada do Deyverson para brigar dentro da área. Algumas vezes insistimos por dentro, com o Santos bem fechado, e oferecemos alguns contra-ataques. Pelo conjunto, a passagem para a final é merecida. O Santos valorizou muito essa vaga”, finalizou.

