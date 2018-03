Roger revela premonição sobre Jailson e estuda volta de Borja

O Palmeiras não teve uma boa atuação diante do Santos, terça-feira, pela volta da semifinal do Campeonato Paulista, mas a confiança do técnico Roger Machado em conquistar a classificação à final não foi abalada em nenhum momento. O treinador, que já pensa em como armará sua equipe para a decisão, tinha certeza de que Jailson pegaria ao menos uma penalidade.

“A confiança parte da realização do trabalho diário. O trabalho vem sendo bem conduzido, internamente é muito bem avaliado, então naturalmente nos tornamos confiantes de que os atletas vão fazer aquilo que está ensaiado. Confesso que estava mais preocupado no tempo normal do que com as penalidades. Eu imaginava que o Jailson iria pegar pelo menos uma. Os atletas converteram todas da forma como treinam. Por isso que saliento sempre: é treinar o jogo para jogar o treino”, afirmou.

O primeiro jogo da decisão estadual acontecerá neste sábado, às 16h30 (de Brasília), No Morumbi ou na Arena Corinthians, dependendo quem se classificar nesta noite. Fato é que para este duelo, Roger Machado já contará com o retorno de Miguel Borja. A equipe vinha bem tendo Willian como centroavante, mas a atuação ruim diante do Peixe pode fazer o colombiano voltar ao time como titular.

“Não acho que a gente não rendeu sem o 9. Em dois cruzamentos o Willian conseguiu o cabeceio, mas não é sua principal virtude. Com o Deyverson, tivemos um jogador com estatura, imposição física. Agora com a volta do Miguel, a gente vê como vai ficar. A formação com o Willian à frente ficou boa. O Miguel me dá uma característica, o Willian me dá outra. Não foi em função de não ter um 9 que a gente não conseguiu vencer no tempo normal”, completou, antes de comentar à classificação.

“Nós carregamos a responsabilidade de brigar pelas competições. Vencê-las, só o tempo vai dizer. Dez anos se passaram desde o último título do Palmeiras. Falei aos atletas agora no vestiário que sentimos o gostinho de ter passado para a final, vimos nosso torcedor com chuva, não arredando o pé, a gente comemorando no campo. Demos um passo importante, mesmo classificando nos pênaltis. Isso fortalece”.