Ricardo Goulart vai para o gramado pela primeira vez no Palmeiras

O meia-atacante Ricardo Goulart pisou no gramado da Academia de Futebol pela primeira vez nesta quinta-feira. A atividade, como de costume no CT palestrino, teve apenas os primeiros dez minutos liberadores para a imprensa.

O camisa 11 veio para o campo acompanhado do preparador físico Marco Aurélio Schiavo e do fisioterapeuta Jomar Ottoni. Ele ainda se recupera de uma artroscopia no joelho direito que o afasta dos gramados desde o dia 25 de outubro.

A Gazeta Esportiva, porém, apurou que o Núcleo de Saúde e Performance do clube aposta em um prazo de 15 a 20 dias para que o atleta finalize o período de reabilitação pós-cirúrgico. Assim, no máximo a partir do dia 4 de fevereiro, Goulart irá iniciar o período de transição física para os gramados, que deve durar ao menos 15 dias.

Portanto, o prazo mais otimista para que o atleta comece a ficar à disposição de Luiz Felipe Scolari aponta para a metade de fevereiro. O tempo de recuperação pode se estender caso o atleta apresente problemas na reabilitação, mas até o momento sua evolução é considerada positiva pelo departamento médico do clube.