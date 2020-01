Reservas do Palmeiras empatam jogo-treino contra Pouso Alegre-MG

Depois do empate sem gols com o São Paulo em Araraquara no domingo, o Palmeiras realizou um jogo-treino contra o Pouso Alegre-MG, na Academia de Futebol, na tarde desta segunda-feira. A atividade terminou empatada por 0 a 0 e contou apenas com os reservas do Alviverde.

No primeiro tempo, o time do Palmeiras foi o seguinte: Jaílson; Mayke, Luan, Emerson Santos e Diogo Barbosa; Patrick de Paula, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Wesley e Willian.

O Palmeiras posicionou-se em um 4-2-3-1, com Patrick de Paula na cabeça de área e Zé Rafael como segundo volante. Scarpa caiu pela direita, Veiga foi o responsável pela armação e Wesley foi o ponta pela esquerda. O Verdão pouco conseguiu criar e ainda viu o Pouso Alegre acertar a trave em um contra-ataque.

Já na segunda etapa, foram a campo: Jaílson; Mayke, Pedrão, Emerson Santos e Lucas Esteves; Patrick de Paula e Raphael Veiga, Guerra; Alan, Wesley e Luan Silva. O Palmeiras continuou com uma baixa produção ofensiva e pouco assustou a equipe mineira. A jogada mais perigosa foi de Veiga, que aplicou bela caneta na entrada da área e finalizou à direita do gol.

A equipe titular no Choque-Rei de domingo permaneceu na parte interna do CT, realizando trabalho regenerativo. O volante Matheus Fernandes treinou separado de todo o restante do grupo, em um campo anexo. O jogador vai continuar realizando atividades separadamente até que as negociações com o Barcelona terminem.

Especial para a Gazeta Esportiva*