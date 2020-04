Relembre: 5 volantes que decepcionaram com a camisa do Palmeiras

4 /5 /5

Paulo Assunção (no chão) foi revelado pelo Palmeiras no início dos anos 2000 e escreveu uma bela história no futebol europeu. Pelo Verdão, entretanto, não conseguiu mostrar todo o seu potencial, ficando marcado por estar no elenco rebaixado no Brasileirão de 2002 (Foto: Acervo/Gazeta Press)