Relembre: 5 meias que decepcionaram no Palmeiras

Daniel Carvalho chegou ao Palmeiras em 2012, em troca com o Atlético-MG pelo volante Pierre. O meio-campista foi titular na conquista da Copa do Brasil e do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. No fim da temporada, acabou sendo dispensado por questões extra-campo (Foto: Sergio Barzaghi/Gazeta Press)