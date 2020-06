Relembre 5 jogadores que quase atuaram pelo Palmeiras

2 /5 /5

Após sair do Milan e desejar voltar ao Brasil, em 2011, o Palmeiras entrou na disputa com o Flamengo pela contratação de Ronaldinho Gaúcho. O diretor de futebol do Verdão na época, Wlademir Pescarmona garantiu que o clube contraria o meia, mas, contando com o apoio de investidores, o rubro-negro venceu a briga e ficou com o atleta (Foto: Fernando Dantas/Gazeta Press)