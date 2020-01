Recém-promovidos ao profissional do Palmeiras mostram personalidade e negam pressão

Promovidos ao elenco principal do Palmeiras, Patrick de Paula, Gabriel Menino e Lucas Esteves concederam entrevista nessa segunda-feira, na reapresentação do elenco alviverde. Com muita personalidade, os jovens negaram se sentirem pressionados em vestir a camisa palmeirense.

“Acredito que não (há responsabilidade). Fizemos por onde para estar aqui. Vamos procurar aprender e responder da melhor forma possível”, comentou o defensor Esteves.

“A gente está muito feliz de estar aqui, fazer parte desse elenco campeão. Subimos para o profissional para somar, não para a pressão estar em cima da gente. A pressão está dividida entre todos do time”, revelou o meio-campista Patrick.

O discurso dos recém-promovidos foi de muita cautela e o otimismo com a chance.

Os três fazem parte dos nove atletas que Vanderlei Luxemburgo selecionou para compor o time de 2020. Além deles, Vinícius Silvestre, Pedrão, Alan Guimarães, Gabriel Veron, Wesley e Iván Angulo foram escolhidos. Dentre eles, apenas o último não esteve presente na reapresentação, por estar servindo à seleção colombiana.

“Vamos encarar isso como uma oportunidade. Não subimos por pressão, subimos por mérito, muitos títulos na base”, completou o meia-atacante Menino.

Antes de chegar no time profissional, as “joias alviverdes” tiveram uma passagem bastante vitoriosa nas categorias de formação. Em 2019, o sub-20 do Palmeiras venceu a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista, além do vice-campeonato brasileiro.

O Verdão terá a disputa de cinco competições na atual temporada: A Copa Flórida, o Campeonato Paulista, Brasileirão, Copa do Brasil e a Libertadores. O primeiro desafio será no torneio americano, quando estreia no próximo dia 15, diante do Atlético Nacional, da Colômbia.