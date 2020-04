Recém-contratado, Rony ganha titularidade e muda ataque do Palmeiras

Principal contratação do Palmeiras para a temporada, Rony não foi barato. O atacante custou seis milhões de euros, cerca de R$ 28 milhões á época, se igualando a Valdívia (2010) e Wesley (2012) como o segundo negócio mais caro da história do clube. Dentro de campo, o novo camisa 11 imediatamente ganhou a titularidade e tenta repetir os bons momentos de Athletico-PR.

Até agora, foram três jogos pelo Campeonato Paulista e dois pela fase de grupos da Libertadores. Mesmo em um período curto e ainda sem ter marcado gols, o atacante já mudou as coisas no Palmeiras.

Com a sua chegada, Vanderlei Luxemburgo teve que alterar a formação da equipe. Para não criar uma disputa com Dudu pelo lado esquerdo do ataque, o técnico centralizou o camisa 7 e deixou Rony aberto, trabalhando em uma linha de três com Willian e Luiz Adriano.

O reforço também já mostrou seu cartão de visitas. Bastante vertical, o atacante aposta na velocidade para explorar buracos da defesa adversária, driblar e finalizar ao gol.

Segundo dados da Footstats, Rony foi disparado o jogador do Palmeiras que mais finalizou na Libertadores – com nove tentativas, sendo duas na direção. No Paulista foram mais seis chutes para média de dois por jogo.

Com o camisa 11, o Alviverde também ganhou um outro driblador no time, dividindo a responsabilidade com Dudu. No Estadual, Rony tem marca de 2,3 dribles tentados por partida, abaixo apenas de Dudu que soma três. Como tenta jogadas bastante incisivas, tem aproveitamento de passe pior que os companheiros de ataque – 83,5%.