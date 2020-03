Recém-chegado, Rony avalia estreia como titular pelo Palmeiras

Contratado após longa novela, Rony enfim estreou como titular do Palmeiras na noite de quarta-feira. O atacante, escalado desde o início pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, ficou satisfeito com o triunfo sobre o Tigre, pela Copa Libertadores, na Argentina.

No primeiro tempo, com um gol marcado por Luiz Adriano, o Palmeiras inaugurou o marcador no Estádio Monumental Victoria. Na etapa complementar, com um jogador a mais desde a expulsão de Acuña, o próprio Rony passou para Willian anotar um golaço.

“A gente sabe que jogar fora de casa é ruim. Pegamos uma equipe forte, que briga bastante e é sempre bom ganhar pontos fora de casa. Graças a Deus, conseguimos buscar os três pontos. Nosso time está saindo forte na competição”, afirmou.

Ainda em busca de seu primeiro gol pelo Palmeiras, Rony desperdiçou duas grandes chances para marcar. Ele ficou com a sobra após Luiz Adriano tentar driblar o goleiro Marinelli, mas mandou por cima. Em outro lance, foi parado pelo arqueiro adversário.

“A gente vai buscando entrosamento no dia a dia dos treinamentos. Graças a Deus, está dando certo. Então, me sinto muito feliz por estar ajudando o Palmeiras”, declarou Rony. “Agora, temos jogo importante pelo Paulista e, depois, pela Libertadores. Passo a passo, vamos buscando nossos objetivos”, completou.

Às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, pela segunda rodada da Copa Libertadores, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Guaraní, no Allianz Parque. Antes, às 17h30 de sábado, o time alviverde recebe a Ferroviária, pela nona rodada do Campeonato Paulista.