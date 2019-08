Palmeiras se reapresenta e trabalha com Felipe Melo em campo

Eliminado nas quartas de final da Copa Libertadores, o elenco palmeirense se reapresentou na Academia de Futebol na tarde desta quarta-feira. A primeira atividade após o revés contra o Grêmio teve segurança reforçada e o volante Felipe Melo em campo.

O time alviverde ouviu protestos na saída do gramado do Pacaembu e, ainda na madrugada, alguns torcedores se manifestaram diante da sede do clube. No dia seguinte ao insucesso na Copa Libertadores, uma viatura da Polícia Militar estava estacionada do lado de fora da Academia de Futebol.

Do lado de dentro, a imprensa pôde acompanhar apenas o aquecimento dos jogadores para o treinamento. Felipe Melo, que cumpriu suspensão pela Libertadores, foi ao gramado, enquanto os titulares contra o Grêmio fizeram apenas trabalhos regenerativos.

Felipe Melo foi punido com quatro jogos de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), mas poderá participar normalmente dos compromissos pelo Campeonato Brasileiro até o julgamento do recurso, já que o clube conseguiu efeito suspensivo.

Às 16 horas deste domingo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Flamengo, no Estádio do Maracanã. O time rubro-negro lidera com 33 pontos em 16 jogos e a equipe alviverde figura no terceiro posto com 30 pontos em 15 partidas.