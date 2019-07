Ramires volta a sentir lesão que o atrapalhou na China e vira desfalque no Palmeiras

O meio-campista Ramires será desfalque do Palmeiras nas próximas semanas. Com dores no músculo adutor da coxa direita, o atleta ficará fora dos treinamentos e partidas do Verdão para tratar uma lesão no local.

O problema muscular foi apresentado pelo volante logo em sua chegada ao clube após experiência no futebol chinês. O Alviverde imaginava, porém, que seria possível tratar a lesão sem impedir que Ramires atuasse e treinasse normalmente, o que, entretanto, não se confirmou.

O prazo de retorno de Ramires não foi divulgado pelo Núcleo de Saúde e Performance do Verdão, conforme política do clube. Certo é que o caso não é cirúrgico e o meio-campista já não treinou com o grupo na manhã desta sexta-feira.

Ramires fez sua estreia no segundo tempo da partida contra o Ceará, no último sábado, em Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. No duelo seguinte, contra o Godoy Cruz, na Argentina, a posição oficial da equipe era de que o jogador havia permanecido no hotel para fazer trabalhos físicos programados antecipadamente.

