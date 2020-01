Ramires vai bem e ganha confiança de Luxemburgo após Choque-Rei

O Palmeiras ficou apenas no 0 a 0 contra o São Paulo no último domingo, mas o duelo em Araraquara foi bom para um jogador. Ramires foi um dos principais destaques da equipe no Choque-Rei e mostrou que pode ser importante na temporada.

O jogador foi peça importante tanto na fase defensiva, trabalhando como primeiro volante e fazendo bons desarmes, quanto no setor ofensivo, ao oferecer bons passes e até algumas finalizações.

Foi a partir de seus pés que o Palmeiras teve a primeira grande oportunidade do jogo. Aos 17 minutos do primeiro tempo, o volante arriscou de fora da área e a bola explodiu na trave esquerda de Tiago Volpi.

Depois da partida, Luxemburgo elogiou a atuação de seu jogador e depositou confiança na sua recuperação.

“Vocês não têm o número que nós temos. Tenho certeza de que o Ramires vai crescer. O número que nós temos mostra que ele não é um jogador em fim de carreira, e sim um jogador que está sem treino, vem de uma cirurgia. A hora que ele conseguir se recuperar, não tenho dúvida de que vai dar muitas alegrias”, elogiou.

Ramires chegou em junho do ano passado ao Palmeiras, mas pouco atuou desde então. Uma lesão no tendão do adutor da coxa direita atrapalhou a temporada do volante, que fez apenas seis jogos pelo clube em 2019.

Luxemburgo ainda elogiou as características de Ramires. Apesar de confiar na recuperação, pediu calma para não acelerar o processo.

“A dinâmica dele, a marcação é excelente. Roubando muita bola, dando arrancada para o ataque, aproximando. Agora tenho de ver com calma. Tanto ele, quanto Luiz Adriano, que vêm de lugares com poucos jogos. Tenho de preservar um pouquinho, podem ter lesão e prejudica tudo”, finalizou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com