Ramires treina e pode reforçar Palmeiras contra o Grêmio na Libertadores

O Palmeiras realizou mais uma atividade preparatória na manhã deste domingo, na Academia de Futebol, visando o confronto contra o Grêmio, pela partida da volta das quartas de final da Libertadores, na próxima terça-feira. A novidade foi a presença do volante Ramires, em treino fechado.

O jogador está recuperado de um trauma na região do tórax adquirido no jogo-treino contra o Inter de Limeira na última quinta e treinou normalmente com o restante do grupo alviverde. Ele deve estar à disposição para enfrentar o tricolor gaúcho. Além dele, o zagueiro Vitor Hugo, desfalque do time nos dois últimos duelos contra o Grêmio na semana, também participou das atividades – ele já havia aparecido no gramado na sexta e no sábado.

O jogo de volta acontece na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Pacaembu. Na ida, o Verdão fez 1 a 0 com Gustavo Scarpa e tem a vantagem do empate para avançar à semifinal. O vencedor do confronto irá encarar a equipe que levar a melhor entre Flamengo e Internacional.

Sem Felipe Melo, suspenso, Felipão deve mandar a campo a seguinte escalação: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Luiz Adriano.

O Verdão está com o fim de semana livre em função da alteração na tabela do Brasileirão. Inicialmente, a partida entre o clube e o Fluminense seria neste final de semana, mas, devido às competições continentais que estão disputando, o duelo precisou ser adiado (período mínimo de descanso entre as partidas).

Diante disso, o duelo foi remarcado para o dia 10 de setembro, às 21h. O local da partida, o Allianz Parque, foi mantido.