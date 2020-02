Ramires fica fora de treino da manhã no Palmeiras; Bruno Henrique entra na metade

Nesta quarta-feira, na Academia de Futebol, o Palmeiras deu sequência à preparação para o duelo contra a Ponte Preta. Com treino marcado para dois períodos, os jogadores do Verdão realizaram trabalhos físicos nesta manhã. Ramires foi a ausência, enquanto Bruno Henrique se juntou ao grupo na metade da atividade.

Os dois começaram o treino realizando trabalhos na parte interna do clube. Seguindo um cronograma especial, o camisa 18 não foi ao gramado na primeira parte, quando os jogadores realizaram um treinamento muscular preventivo. Já o camisa 19, que está em fase final de recuperação de uma lesão no adutor da coxa direita, participou dos exercícios na caixa da areia.

Quem participou da atividade inteira foi o zagueiro Vitor Hugo, que estava afastado dos campos por conta de uma cirurgia na região da virilha realizada no final do ano passado. Ele já havia treinado com bola na reapresentação da última terça-feira.

O Palmeiras ainda aguarda a chegada do uruguaio Matías Viña, primeiro reforço para a temporada. O jogador de 22 anos é esperado ainda no final desta semana. A data da apresentação do lateral-esquerdo ainda não foi definida pelo clube.

O elenco alviverde ainda terá um treino com bola no período da tarde desta quarta-feira, comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo.

No momento, o Palmeiras soma sete pontos conquistados no Campeonato Paulista, ocupando a terceira posição do grupo B. O Verdão volta a campo no próximo sábado, às 19h30 (de Brasília), contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli.