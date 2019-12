Quem é o técnico ideal para o Palmeiras? Blogueiros opinam!

6 /6 /6

Bruno Voloch: Para dar certo hoje no Palmeiras, quem assumir deve exigir carta branca. Ponto. E não há mais espaço para que as organizadas ou conselheiros determinem o andar das coisas. Qualquer técnico renomado não pode aceitar interferência externa. O Palmeiras precisa cuidar primeiro da situação do lado de fora das 4 linhas para, aí sim, tratar de técnico, renovações, promoções e dispensas. Para finalizar, Renato Portaluppi, do Grêmio, é o técnico ideal para o Palmeiras. (Foto: Arquivo pessoal)