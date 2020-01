Qual a expectativa para o Palmeiras em 2020? Blogueiros opinam!

3 /6 /6

João Ricardo Cozac: Olha aí o “profexô” chegou ! O que esperar de Luxemburgo no Palmeiras de hoje? Onde o ex-treinador se reciclou todos esses anos? Teve uma boa passagem pelo Vasco e tirou leite de pedra da equipe carioca. Confesso que estou curioso para saber como será o retorno de Luxa ao Palmeiras. Receio que o modelo comportamental do treinador esteja ultrapassado. Por outro lado, ele é muito bom com a “boleiragem”. Tudo vai depender da química e do “feeling” com os comandados. Não me arrisco. No entanto, penso que o Palmeiras não pesquisou direito novos nomes para o departamento técnico do time. Afinal, dinheiro não falta, certo? (Foto: Fernando Dantas/Gazeta Press)