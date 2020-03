Provável titular, Luan aprova Palmeiras sem a “bunda lá atrás”

Com Felipe Melo suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Luan deve enfrentar a Ferroviária como titular do Palmeiras a partir das 17 horas (de Brasília) deste sábado, no Allianz Parque, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Entusiasta de uma maneira propositiva de jogar, ele está animado com a gestão de Vanderlei Luxemburgo.

“Eu gosto de jogar assim. A gente participou da campanha das Olimpíadas jogando assim com o Micale. Ele gostava de jogar bastante ativo e não reativo, atrás. Sempre buscando o gol primeiro, perdendo a bola na frente e tentando recuperar. Não botando a bunda lá atrás e esperando o adversário para contra-atacar”, disse Luan.

Em 2018, sob o comando do pragmático Luiz Felipe Scolari, o Palmeiras conquistou o título brasileiro jogando de maneira reativa e com eficiência no campo de ataque. Luan, utilizado em 16 partidas da campanha rumo ao título, fez um torneio consistente.

“Não que isso seja errado, até porque já deu certo aqui no Palmeiras. Fomos campeões brasileiros com volante fixo, sempre guardando posição, e saíamos nos contra-ataques para matar os jogos. Um time muito letal. Cada um tem seu estilo. O professor Luxemburgo gosta que a gente marque na frente, jogue com linha alta”, comparou.

Contra a Ferroviária, na condição de mandante, o time comandado por Luxa deve tomar a iniciativa desde o começo da partida em busca do resultado. Assim, o miolo de zaga, formado por Luan e Gustavo Gomez, pode ficar mais exposto em alguns momentos da partida.

“Talvez eu possa pegar umas bolas de mano a mano no meio de campo ou, se eu estiver em inferioridade numérica, atrasar um pouco para que o time se junte. É leitura de jogo. Depende muito da situação, mas são propostas muito legais. Eu, particularmente, gosto de jogar assim e espero que dê certo”, disse Luan.