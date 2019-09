Procon-SP retorna ao Allianz Parque para vistoriar nova rede de proteção

O Procon-SP (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo) voltará ao Allianz Parque para vistoriar a nova proteção do setor de visitantes. Nesta quarta-feira, o órgão informou através de nota que comparecerá ao local para analisar o material.

A nova inspeção está programada para as 16h30 (de Brasília), horário em que houve a maior quantidade de queixas dos torcedores por conta da posição do sol. Fernando Capez, diretor executivo da instituição, e Carlos César Marera, diretor de fiscalização, representarão a instituição.

O Procon-SP ainda informou que no dia 10 de setembro foi ao estádio durante a partida entre Palmeiras e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro e atestou, por meio de reclamações dos próprios torcedores cariocas, a necessidade da troca do material.

Diante desse cenário, o Verdão precisará dar 20% de desconto a ingressos para o setor e, caso não fosse feita a troca, a porcentagem poderia ser ainda maior.

Confira a nota na íntegra:

O Procon-SP, vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio do diretor executivo, Fernando Capez e do diretor de fiscalização, Carlos César Marera, comparecerá nesta quarta-feira (18/9) ao Allianz Parque, estádio do Palmeiras para averiguar a nova rede de proteção da torcida visitante. A vistoria iniciará às 16h30, período de maior queixa dos consumidores sobre a dificuldade de visualização do gramado.

Após reclamações recebidas nas redes sociais, o Procon-SP reuniu-se com representantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, da administradora do estádio e com o presidente do clube, Maurício Galiotte, para discutir a questão.

No último dia 10/9, fiscais do Procon-SP estiveram no setor durante a partida entre Palmeiras x Fluminense e constataram que, embora não bloqueie a visão do jogo, a rede atrapalha e impede parcialmente a visualização do gramado. Inclusive, na ocasião, vários torcedores aproveitaram para reclamar aos especialistas.

Em reunião com o representante do Palmeiras, na mesma noite, ficou acertado que a rede será substituída por outra de material mais adequado.