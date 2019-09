Precisando vencer no Brasileirão, Palmeiras enfrenta freguês de paulistas

O Palmeiras não vence há sete partidas no Campeonato Brasileiro. Buscando se recuperar, o Verdão enfrentará o Goiás, neste sábado, às 19h, no Serra Dourada, em jogo válido pela 18ª rodada do Brasileirão. Até o momento, o Esmeraldino já foi derrotado por São Paulo, Corinthians e Santos na competição.

Na segunda rodada, o Goiás foi derrotado em casa pelo São Paulo por 2 a 1. Pato e Toró marcaram para o Tricolor, enquanto Leandro Barcia fez para os mandantes. A partida contra o Corinthians foi válida pela sétima rodada, porém aconteceu apenas em agosto. Jogando em Itaquera, o Timão venceu por 2 a 0, com gols de Júnior Urso e Boselli.

Contra o Santos, o Goiás foi goleado por 6 a 1, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 13ª rodada. Os gols do Peixe foram marcados por Carlos Sánchez, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Eduardo Sasha e Soteldo. Kayke fez o único dos visitantes. O Esmeraldino ainda foi goleado pelo Flamengo, pelo mesmo placar, no Maracanã.

O retrospecto geral entre Palmeiras e Goiás é positivo para o Alviverde. Em 46 partidas entre as duas equipes, o Verdão ganhou 24 vezes, empatou nove jogos e foi derrotado em 13 confrontos. O time paulista marcou 71 gols nessas partidas e foi vazado 55 vezes.

No momento, o Palmeiras ocupa a quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos somados. No entanto, o time tem um jogo a menos, contra o Fluminense, que acontecerá na próxima terça-feira, às 21h, no Allianz Parque. Enquanto isso, o Goiás está na 13ª posição, com 21 pontos conquistados.