Prass manda mensagem de aniversário a Paulo Nobre e agradece convívio no Palmeiras

Apesar de carregar certa tristeza pela saída do Palmeiras, sobretudo com o ex-dirigente Alexandre Mattos, o goleiro Fernando Prass também traz grandes lembranças do clube que defendeu por sete temporadas. A relação com o ex-presidente Paulo Nobre, segundo palavras do próprio atleta, segue intacta e muito saudável.

Nesta segunda-feira, Prass mandou até uma mensagem de aniversário ao antigo mandatário alviverde, antecessor do atual comandante Maurício Galiotte. No texto, ressaltou o tempo de convívio e ainda deixou clara a importância do dirigente para a recuperação do Palmeiras.

“Presidente … queria lhe dar os parabéns pelo seu aniversário, desejo muita saúde e paz! Também agradecer pelo período que convivemos no Palmeiras, onde você nos recolocou de volta nos trilhos sendo exemplo de liderança e caráter!”, descreveu nas redes sociais.

Prass deixou o Palmeiras no fim de 2019, após uma passagem marcante, onde conquistou títulos importantes como a Série B de 2013, a Copa do Brasil de 2015 e duas edições do Campeonato Brasileiro, em 2016 e 2018. Atualmente, ele defende as cores do Ceará.