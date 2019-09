Por recondicionamento, Ramires pode voltar a jogar apenas ano que vem

Nesta quarta-feira, o Palmeiras anunciou que o técnico Mano Menezes terá uma baixa no elenco. Trata-se do meio-campista Ramires, que passará por um recondicionamento físico de oito a 12 semanas de duração, o que pode significar o fim da temporada para o jogador.

O ex-atleta do Chelsea tem uma lesão antiga, sofrida ainda no tempo de Jiangsu Suning. À época, o clube chinês optou pelo tratamento PRP (plasma rico em plaquetas), mas o procedimento não curou o jogador, pois acabou sendo criada uma fibrose na região do tendão do músculo adutor. Assim, Ramires se queixa de dores na virilha de forma frequente.

Isso não tira o meio-campista dos gramados, mas estabelece algumas limitações para que ele entre em campo. Assim, a comissão técnica do Verdão preferiu deixá-lo sob os cuidados do departamento médico, que estipulou um prazo de oito a 12 semanas para ter Ramires com 100% das condições físicas. O clube não cravou que o jogador está fora da temporada, mas dado o longo período de recuperação, é possível que ele só retorne no ano que vem.

Contratado no meio do ano, após ter seu contrato com o Jiangsu Suning encerrado, Ramires tem apenas três partidas com a camisa alviverde, tendo sido a última delas na vitória sobre o Goiás, na estreia de Mano Menezes. Quando chegou ao Verdão, o meio-campista passou por exames que não detectaram nenhum tipo de problema crônico.