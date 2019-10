Por novo gramado, Palmeiras programa treino no Allianz Parque

Em preparação para enfrentar o Atlético-MG, o Palmeiras treina no Allianz Parque nesta sexta-feira. De volta à arena após mandar seu último jogo em casa no Estádio do Pacaembu, o time comandado pelo técnico Mano Menezes terá o primeiro contato com o novo gramado.

Após receber apresentações musicais, a administradora do Allianz Parque promoveu o replantio do gramado, que passaria por processos de nivelamento, corte e ajustes gerais. De acordo com a empresa, o campo já teria condições de jogo a partir de quarta-feira.

Desde que sucedeu Luiz Felipe Scolari, Mano Menezes mudou a rotina na Academia de Futebol e permitiu a presença da imprensa em algumas atividades, diferentemente de seu antecessor. A atividade marcada para o Allianz Parque, porém, será fechada aos jornalistas.

Depois da retirada das estruturas do palco dos últimos dois shows, o processo de replantio do gramado terminou hoje! 🍃 Além da limpeza geral (os rolos vêm direto da fazenda e ficam sempre com bastante terra), outros processos de nivelamento, corte e ajustes gerais serão feitos. pic.twitter.com/Csf7DjJUWI — Allianz Parque (@AllianzParque) September 30, 2019

Para enfrentar o Atlético-MG, Mano Menezes deve mandar a campo a seguinte escalação: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gomez, Luan e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Luiz Adriano (Deyverson).

O confronto entre Palmeiras e Atlético-MG, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Allianz Parque. Sem o suspenso Mano, que deve ser substituído pelo auxiliar Sidnei Lobo, o time alviverde busca o sétimo jogo seguido sem derrota.

