Por Muñoz, Palmeiras tenta resolver impasse de Borja com Atlético Nacional

O Palmeiras segue de olho em Daniel Muñoz, do Atlético Nacional, e tenta resolver a pendência que envolve o atacante Borja para contar com o jogador. Nesta quarta-feira, o presidente Maurício Galiotte admitiu que a proposta pelo lateral-direito inclui a solução para o impasse.

“A proposta que fizemos pelo atleta contempla essa situação que envolve o Borja. O entendimento do contrato é um pouco diferente entre as equipes, mas estamos tentando e essa negociação envolve, também, o percentual que está aberto do Borja. Faz parte de um todo do negócio que estamos compondo”, disse o presidente à Fox Sports.

O Palmeiras chegou a fazer uma proposta pelo jogador, mas o Atlético Nacional entende que o clube brasileiro deve aproximadamente US$ 3 milhões pela transferência do centroavante Miguel Borja. Os clubes, entretanto, têm interpretações diferentes do contrato.

A diretoria colombiana entende que o Palmeiras deveria comprar os 30% restantes dos direitos do atacante caso ele não fosse vendido até agosto de 2019. Por outro lado, o Verdão interpreta que não há um prazo estabelecido para este pagamento.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Esta pendência causou impasse na negociação e o presidente do clube colombiano chegou a dizer que não teria negócio com o Palmeiras.

Daniel Muñoz, de 23 anos, é observado pelo Verdão e foi visto de perto durante a Copa Flórida, quando os clubes se enfrentaram e ficaram no 0 a 0. Ele chegaria para brigar por posição com Marcos Rocha e Mayke. Já Borja está emprestado ao Júnior Barranquilla.