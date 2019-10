Por mais jogos no Allianz, Mano vê grama sintética com bons olhos

O Palmeiras estuda a possibilidade de instalar um gramado sintético no Allianz Parque. Pensando em aumentar o número da partidas disputadas em sua arena, o recém-chegado técnico Mano Menezes, que foi consultado sobre o assunto, vê a iniciativa com bons olhos.

Inaugurado em novembro de 2014 com grama natural, o Allianz Parque recebe regulamente diferentes tipos de evento, inclusive shows de grande porte. Com frequência, em função do comprometimento do campo administrado pela WTorre, o Palmeiras acaba desalojado.

“Juntamente com seu parceiro, o Palmeiras vai tomar a decisão que achar mais correta para que, nos momentos importantes, possamos ter o estádio. É o que o torcedor quer: disputar os jogos sem ter que esperar um período maior para retomar. Acho positivo você ter chance de jogar mais vezes em casa”, disse Mano Menezes.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Atualmente, uma comitiva do Palmeiras está na Europa para se aprofundar no tema. O diretor de futebol Alexandre Mattos, o coordenador de fisioterapia Jomar Ottoni e o vice Alexandre Zanotta, além de um representante da WTorre, compõem o grupo encarregado de estudar o assunto.

“Sobre o gramado sintético, foi falado rapidamente”, afirmou Mano Menezes, procurando ver o tema com frieza. “A questão objetiva é que o Palmeiras tem um estádio, construído em parceria com a WTorre, e está no contrato que existirão shows por vários anos”, declarou.

A ideia de instalar o gramado sintético no Allianz Parque agrada à WTorre, que poderia diminuir significativamente o período necessário para readequar a arena ao futebol após os eventos. No entanto, a empresa entende que a decisão em torno do assunto cabe ao Palmeiras.