Por coronavírus, palmeirense Galiotte procura clubes, FPF e CBF

A pandemia do coronavírus vem atrapalhando o calendário do futebol brasileiro. Na tentativa de discutir o problema, Maurício Galiotte, presidente do Palmeiras, procurou clubes e entidades neste sábado, dia em que o time alviverde enfrentou a Inter com portões abertos em Limeira, pelo Campeonato Paulista.

Integrante da Comissão Nacional dos Clubes, Galiotte entrou em contato com Corinthians, Santos e São Paulo, além de presidentes de outros clubes. O dirigente do Palmeiras também procurou a Federação Paulista de Futebol (FPF) e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

No momento, ainda não há uma posição oficial por parte dos clubes, mas, sim, uma preocupação em discutir o problema em torno do coronavírus. No Campeonato Paulista, por enquanto, a única medida da FPF foi disputar jogos com portões fechados na capital.

O clube presidido por Maurício Galiotte tomou suas próprias providências na tentativa de minimizar as consequências da pandemia de coronavírus. Os jogadores do time profissional receberam uma palestra sobre o tema, algumas equipes de base tiveram seus treinos interrompidos e a sede social foi fechada.

Pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, às 16 horas (de Brasília) do próximo domingo, o Palmeiras encara o arquirrival Corinthians, em Itaquera. O lateral direito Marcos Rocha, que recebeu o cartão vermelho em Limeira, é desfalque certo para o maior clássico do estado.