Polícia faz plantão na porta da Academia de Futebol por possível protesto

O Palmeiras vem trabalhando em conjunto com a Polícia Militar para se preparar para um possível protesto da torcida por conta da eliminação sofrida na última terça-feira, para o Grêmio, nas quartas de final da Copa Libertadores, no Pacaembu.

Nesta quarta, o elenco alviverde já voltou aos trabalhos e, enquanto os jogadores treinavam em campo, viaturas da PM fizeram plantão na porta do CT do clube, na Av. Marquês de São Vicente, bem ao lado do CT do São Paulo.

O esquema de segurança armado pela PM e Palmeiras seguem aquilo que foi feito no protesto da torcida do São Paulo recentemente. Na ocasião, a imprensa teve de ficar em uma área delimitada pelos policiais, que liberaram a porta do CT para a aglomeração de torcedores.

Nesta quarta-feira, apenas os reservas da equipe comandada por Luiz Felipe Scolari treinaram com bola. Os titulares permaneceram nas dependências internas da Academia de Futebol fazendo um trabalho regenerativo.

O próximo compromisso do Palmeiras acontece domingo, contra o Flamengo, no Maracanã. Para este confronto direto pelo título do Campeonato Brasileiro, Felipão poderá contar com Felipe Melo, que, apesar de ter sido expulso, conseguiu o efeito suspensivo para defender o Verdão.

Com um jogo a menos que os demais concorrentes da competição por pontos corridos, o Palmeiras é o atual terceiro colocado, com 30 pontos, logo à frente do São Paulo. Extremamente pressionado por conta da amarga eliminação sofrida em pleno Pacaembu lotado, o Verdão trata o duelo com o Flamengo com extrema importância, ciente de que, em caso de vitória no Rio de Janeiro, a poeira começará a baixar.