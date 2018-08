Perto de definir candidatura, Galiotte ganha apoio de Leila

Maurício Galiotte deve participar das próximas eleições presidenciais do Palmeiras, marcadas para novembro. Perto de definir a candidatura, o dirigente terá o apoio da empresária Leila Pereira, conselheira e principal patrocinadora do clube alviverde.

“Vamos definir, mas, provavelmente, sim”, disse Galiotte quando questionado sobre a possível tentativa de reeleição. “Vamos definir todos os detalhes em relação a eleição agora no mês de setembro. A chance de eu ser candidato existe, sim”, confirmou.

Na busca pelo segundo mandato, Maurício Galiotte tem Leila Pereira como uma de suas principais aliadas. Ambos, por sinal, defenderam a mudança estatutária que aumentou o mandato presidencial de dois para três anos, medida aprovada pelos sócios em assembleia geral.

“O Maurício não me disse se vai ser candidato, mas sempre teve meu apoio, porque é um presidente que está fazendo um Palmeiras que todos nós, torcedores, almejamos. Um clube moderno, profissional, que olha adiante, protagonista. Então, o Maurício tem todo meu apoio, incondicional”, disse a empresária.

Com o contrato de patrocínio válido até o final do ano, Leila Pereira garantiu que deseja estender o compromisso independentemente do resultado das eleições. O tema, aliás, motivou um desentendimento com três dos quatro vices do clube, entre eles Genaro Marino Neto, que deve concorrer com Galiotte.

“Meu objetivo é ficar no Palmeiras o resto da vida. Enquanto o Palmeiras quiser as minhas marcas, podem ter certeza absoluta que estaremos lá. É um orgulho muito grande para mim. Não interessa quem vai ser o presidente, óbvio. Mas, se a pessoa não me quiser no clube, não posso impor minha vontade”, explicou.