Pênaltis e decisões no Allianz viram tormenta para o Palmeiras

As decisões por pênaltis estão trazendo um verdadeiro tormento ao Palmeiras dentro do Allianz Parque. Nesse domingo, a equipe alviverde caiu pela terceira vez seguida diante da marca da cal perante aos seus torcedores.

A derrota por 5 a 4 para o São Paulo depois de dois empates por 0 a 0 eliminou o Verdão na semifinal do Campeonato Paulista. Em 2018, há exatamente um ano, o Corinthians fez festa de título na casa alviverde com um triunfo por 4 a 3 nas cobranças de pênaltis. Antes, em 2017, o Barcelona do Equador silenciou o estádio nas oitavas da Copa Libertadores da América com uma vitória por 5 a 4 nas cobranças.

As lembranças positivas aconteceram em 2015. O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil em sua Arena reformada depois de passar por Fluminense (4 a 1) e Santos (4 a 3) nas duas últimas fases do torneio graças aos pênaltis.

Ao todo, são seis eliminações e 10 classificações em casa em jogos decisivos ou de mata-mata. O aproveitamento é inferior ao do arquirrival, que também inaugurou sua Arena em 2014.

O aproveitamento palmeirense nessas condições é de 62,5%, enquanto o Corinthians tem a marca de 66,6% em Itaquera (16 classificações e oito eliminações).

As quedas do Palmeiras no Allianz Parque:

São Paulo – Paulista 2019

Boca Juniors – Libertadores 2018

Corinthians – Paulista 2018

Barcelona-EQU – Libertadores 2017

Ponte Preta – Paulista 2017

Grêmio – Copa do Brasil 2016

As classificações do Palmeiras no Allianz Parque

Colo-Colo – Libertadores 2018

Cerro Porteño – Libertadores 2018

Novorizontino – Paulista 2018

América-MG – Copa do Brasil 2018

São Bernardo – Paulista 2016

Santos – Copa do Brasil 2015

Fluminense – Copa do Brasil 2015

Inter – Copa do Brasil 2015

Sampaio Corrêa – Copa do Brasil 2015

Botafogo-SP – Paulista 2015

