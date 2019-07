Pela sétima vez, Felipão chega às quartas da Libertadores

Na noite da última terça-feira, o Palmeiras goleou o Godoy Cruz no Allianz Parque por 4 a 0 e garantiu a classificação para a próxima fase da Libertadores. Campeão em 1999 pelo clube Alviverde, Felipão disputa a competição pela sétima vez em sua carreira e nas sete oportunidades ele chegou às quartas de final.

Em todas as ocasiões que Felipão comandou o Palmeiras na competição continental, a equipe chegou ao menos às semifinais, como ocorrido em 2018, quando o clube foi eliminado pelo Boca Juniors.

Além do título com o Palmeiras, o técnico conquistou a Libertadores pelo Grêmio em 1995. Curiosamente, o tricolor gaúcho é um dos possíveis adversários do Verdão nas quartas de final.

Após se classificar, o Palmeiras volta a focar no Campeonato Brasileiro, competição na qual perdeu a liderança para o rival Santos. Na próxima rodada, o Verdão visita o Corinthians em Itaquera.