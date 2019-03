Pedido da torcida, Zé Rafael tem “reestreia” discreta pelo Palmeiras; veja números

A falta de oportunidades para Zé Rafael era uma cobrança de parte da torcida do Palmeiras ao técnico Luiz Felipe Scolari. E o meia teve uma “reestreia” no último sábado, no empate em 1 a 1 com o Mirassol, fora de casa.

Depois de 62 minutos diante do Botafogo-SP, no dia 23 de janeiro, o Zé voltou a ser titular em Mirassol e teve atuação discreta, com altos e baixos.

Felipão foi questionado em entrevista coletiva sobre a saída de Zé Rafael para a entrada de Carlos Eduardo, aos 25 minutos do segundo tempo. E não gostou.