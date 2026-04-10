Paulinho e Vitor Roque treinam com o elenco em reapresentação do Palmeiras antes do Derby

Após o empate na estreia da Libertadores, o Palmeiras se reapresentou na tarde desta sexta-feira na Academia de Futebol. O elenco alviverde abriu a preparação para o clássico contra o Corinthians, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, e contou com as presenças de Vitor Roque e Paulinho nas atividades com o grupo.

Como foi o treino?

Os titulares do empate por 1 a 1 com o Junior Barranquilla-COL, na Colômbia, na última quarta-feira, foram a campo e fizeram um trabalho mais leve de construções de jogadas entre linhas. O restante do elenco realizou atividades técnicas em dimensões reduzidas.

Em cronograma individualizado, os atacantes Paulinho e Vitor Roque treinaram com o grupo no gramado.

O Palmeiras ainda tem mais um treino antes do Derby, além da tradicional atividade comandada pela comissão técnica no dia do jogo. A bola rola neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Desfalques e possíveis retornos

No Palmeiras, a principal dúvida para a partida é quanto à presença de Vitor Roque. O atacante se recupera de um trauma no tornozelo esquerdo e não entra em campo desde o dia 21 de março. Ele será avaliado diariamente para saber se terá condições de jogo no clássico.

Paulinho segue em processo de recondicionamento físico e também vive a expectativa pelo retorno.

Por outro lado, o Verdão tem outros desfalques certos. Arias cumpre suspensão pelo terceiro amarelo, Piquerez se recupera de cirurgia no tornozelo direito, enquanto Jefté trata uma lesão muscular na coxa direita.

Situação na tabela

O Palmeiras é líder isolado do Campeonato Brasileiro e soma 25 pontos após 10 rodadas. O Verdão, que defende uma invencibilidade de seis jogos, tem cinco pontos a mais que o São Paulo, atual segundo colocado.

Próximos jogos do Palmeiras

Corinthians x Palmeiras (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Palmeiras x Sporting Cristal-PER (segunda rodada da Copa Libertadores)

Data e horário: 16/04 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)