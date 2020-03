Patrick de Paula confirma renovação com o Palmeiras até 2024

O volante Patrick de Paula confirmou sua renovação com o Palmeiras até 2024. Antes do anúncio oficial do clube, o jovem publicou fotos em suas redes sociais assinando o novo contrato. Horas depois, o clube confirmou o vínculo.

Nesta semana, o já Alviverde havia confirmado as renovações com o lateral esquerdo Lucas Esteves, com o volante Gabriel Menino e com atacante Wesley, também até o final de 2024. O meia Alan, por sua vez, acertou a extensão de seu vínculo até o fim de 2023.

Sem sair de casa, mas renovando contrato: Patrick de Paula é nosso até 2024! 💥✍#AvantiPalestra #CriaDaAcademia pic.twitter.com/OihKcwaWug — SE Palmeiras (de 🏡) (@Palmeiras) March 21, 2020

Captado pelo Palmeiras em 2017 no futebol amador do Rio de Janeiro, Patrick de Paula chegou a disputar a Taça das Favelas. Aos 20 anos, capaz de cobrar faltas, o volante já disputou seis partidas pelo time principal.

Com a medida, o Palmeiras adequa os contratos dos jovens formados nas categorias de base à realidade do elenco principal. Como de costume, além de simplesmente aumentar a duração do vínculo, também há ajuste de salário e multa rescisória, protegendo os garotos de eventual assédio de outros clubes.