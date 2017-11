Palmeirense Valentim vê ala Diogo Barbosa como “grande jogador”

Em busca de um lateral esquerdo para a próxima temporada, o Palmeiras trabalha no sentido de assinar com Diogo Barbosa, do Cruzeiro. Nesta quarta-feira, véspera do confronto com o Sport, o técnico interino Alberto Valentim elogiou o ala do time celeste.

“É um grande jogador”, disse Valentim, sem entrar em detalhes sobre o provável reforço. A negociação do lateral esquerdo com o Palmeiras foi confirmada na última terça-feira por Itair Machado, que será vice-presidente de futebol na gestão de Wagner Pires de Sá a partir de 2018.

Encarregado de comandar o Palmeiras interinamente após a saída de Cuca, Alberto Valentim ficará, pelo menos, até o fim Campeonato Brasileiro. Embora sua permanência no clube para 2018 seja incerta, ele vem conversando com a diretoria sobre o planejamento.

“Algumas conversas, nós tivemos. Como auxiliar mesmo, eu já fazia isso dentro do clube e ainda não tenho nada decidido para o ano que vem. A gente discute algumas coisas. Estamos sempre atentos aos jogadores que estão fazendo um bom campeonato e aos nossos jogadores emprestados”, explicou.

Aos 25 anos de idade, Diogo Barbosa fez uma temporada consistente com a camisa do Cruzeiro. Coincidentemente, de cabeça, ele marcou o gol do time celeste no empate por 1 a 1 com o Palmeiras, resultado que eliminou a equipe alviverde nas quartas de final da Copa do Brasil.

A lateral esquerda foi uma das posições mais problemáticas para o Palmeiras na temporada. Além de Egídio e Zé Roberto, dois atletas que não devem renovar contrato, o clube chegou a improvisar o zagueiro Juninho pelo setor. O atual titular é Michel Bastos, de 34 anos, que fala abertamente preferir atuar no meio de campo.

Em 2018, Diogo Barbosa deve enfrentar concorrência de Victor Luís, que possivelmente retornará após empréstimo ao Botafogo. Às 20 horas (de Brasília) desta quinta-feira, com Michel Bastos na lateral esquerda, o Palmeiras enfrenta o Sport, no Palestra Itália, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.