Palmeiras volta à Academia e Juninho deixa treino após dividida

O Palmeiras voltou a trabalhar na Academia de Futebol durante a tarde desta quinta-feira. Após uma série de três partidas longe de São Paulo, a comissão técnica chefiada por Cuca iniciou a preparação para o confronto com o Avaí e viu o zagueiro Juninho deixar a atividade antes do fim.

Com a presença de alguns jovens do time sub-20, os atletas que não foram titulares no empate contra o Cruzeiro participaram de um coletivo em campo reduzido. O zagueiro Juninho sentiu após uma dividida e deixou o treino mancando com a perna esquerda.

Se Juninho teve problemas, Mayke, Luan, Bruno Henrique e Deyverson participaram normalmente dos trabalhos na Academia de Futebol. Impedidos de disputar a Copa do Brasil, os jogadores voltam a ficar à disposição para o confronto com o Avaí, pelo Campeonato Brasileiro.

Os atletas que foram titulares na recente eliminação da Copa do Brasil fizeram atividades regenerativas nas dependências internas da Academia de Futebol. Para enfrentar o ameaçado Avaí, o técnico Cuca já avisou que pretende montar uma escalação alternativa.

O meio-campista Moisés e o zagueiro Thiago Martins, na reta final do processo de recuperação após graves lesões nos joelhos, participaram do aquecimento ao lado dos companheiros nesta quinta-feira. Em seguida, os dois jogadores realizaram atividades de transição física em outro gramado.

O Palmeiras estava longe da Academia de Futebol desde a última terça-feira. No período fora de São Paulo, o time dirigido por Cuca empatou com o Flamengo (2 x 2) no Rio de Janeiro, ganhou do Sport (2 x 0) em Pernambuco e acabou eliminado da Copa do Brasil pelo Cruzeiro (1 x 1) em Minas Gerais.

O confronto entre Palmeiras e Avaí está marcado para as 19 horas (de Brasília) deste sábado, no Estádio Palestra Itália, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 26 pontos ganhos, o time alviverde ocupa o quinto lugar, enquanto a equipe catarinense tem 17 pontos e figura no 17º posto, dentro da zona de rebaixamento.