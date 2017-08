Palmeiras visita o Vasco para tentar amenizar crise

O Palmeiras tenta amenizar sua crise neste domingo, quando visita o Vasco, às 16h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Eliminado da Copa Libertadores no meio de semana, o Verdão foca em se manter entre os quatro primeiros colocados do Brasileirão, enquanto o Cruz-Maltino quer mira o G6 da competição.

O Alviverde já afirmou publicamente que havia desistido da briga pelo bi brasileiro, voltou atrás no discurso, e agora, em baixa na temporada, novamente deixa o troféu de lado em suas ambições. Há 15 pontos do Corinthians, líder do torneio, os palmeirenses ocupam a quarta colocação com 32 pontos.

“O Palmeiras jogará a Libertadores do ano que vem. O clube já disputou 17 edições, ganhou apenas uma e perdeu três finais. Tem que estar no ano que vem de novo. Não sei se em quarto, terceiro, segundo ou primeiro (no Brasileiro). Ninguém jogou a toalha. Estar na Libertadores do ano que vem é o objetivo”, disse o técnico Cuca.

Precisando retomar a confiança, os palmeirenses terão uma missão difícil no domingo, quando estão muito desfalcados para tentar derrotar o Vasco no Rio de Janeiro. O zagueiro Yerry Mina precisará passar por uma cirurgia por conta de uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo, ficando três meses afastado, enquanto Dudu e Jailson vão precisar de pelo menos quatro semanas para se recuperar de uma lesão na coxa esquerda, e no glúteo, respectivamente. Além disso, o o meio-campista Guerra também poderá baixa por problemas físicos.

O Vasco vem de um empate sem gols fora de casa contra a Ponte Preta e, com 24 pontos, pretende ingressar de vez na briga por um lugar no G-6, encerrado pelo Sport, que soma quatro pontos a mais. Para triunfar, Milton Mendes, técnico do Cruz-Maltino, conversou com seus jogadores para eles não se iludirem com o momento do Palmeiras.

“Vamos encontrar dificuldade, pois o Palmeiras vai fazer de tudo para reagir rapidamente e deixar a eliminação para trás. Nos maus momentos é que muitas equipes crescem e temos que impedir que isso aconteça agora”, disse o meia Matheus Vital.

Apesar de mostrar respeito pelo atual campeão brasileiro, o Vasco promete atacar desde o início do confronto. “Precisamos vencer nosso jogo de qualquer maneira e só vamos conseguir isso se atacarmos constantemente, sem deixar o Palmeiras impor seu estilo de jogo e sabendo que não podemos correr riscos”, avisou o lateral-direito Gilberto.

Para o duelo, o Vasco terá como grande reforço o atacante Luis Fabiano, que não joga desde o mês passado por conta de dores no quadril, e voltará na vaga de Paulo Vitor. Além disso, o zagueiro Rafael Marques, que cumpriu suspensão contra a Ponte Preta, volta na vaga de Lucas Rocha, e o zagueiro Anderson Martins será relacionado e deverá ficar como opção no banco de reservas, podendo fazer sua estreia.

No primeiro turno, as duas equipes se enfrentaram no Estádio Palestra Itália, e o Palmeiras atropelou o rival com uma goleada por 4 a 0. Miguel Borja marcou duas vezes, e Jean e Alejandro Guerra completaram a goleada. A partida marcou ainda a reestreia de Cuca em sua volta ao Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

VASCO X PALMEIRAS

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Data: 13 de agosto de 2017 (Domingo)

Horário: 16h(de Brasília)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (Fifa-PR)

Assistentes: Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu dos Santos (Fifa-PR)

VASCO: Martín Silva; Gilberto, Rafael Marques, Breno e Henrique; Jean, Bruno Paulista, Wellington, Mateus Vital e Paulinho; Luis Fabiano

Técnico: Milton Mendes

PALMEIRAS: Fernando Prass, Jean (Mayke), Edu Dracena, Luan e Egídio; Thiago Santos (Tchê Tchê) e Bruno Henrique; Róger Guedes, Zé Roberto (Raphael Veiga) e Keno; Deyverson

Técnico: Cuca