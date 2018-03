Palmeiras veta treino na arena, e torcida planeja apoio na Academia

O técnico Roger Machado faz os últimos ajustes no Palmeiras antes da primeira final do Campeonato Paulista durante a manhã desta sexta-feira. O clube alviverde descartou a possibilidade de promover um treinamento aberto ao público no Allianz Parque, mas a torcida planeja marcar presença do lado de fora da Academia de Futebol para manifestar apoio.

Na véspera do confronto com o Corinthians em Itaquera, a ser disputado com torcida única, muitos palmeirenses pediram a realização de um treinamento aberto na arena. O clube vetou a ideia para sexta-feira, mas estuda a possibilidade de retomar a iniciativa na próxima semana.

A Mancha Verde, principal torcida organizada do Palmeiras, programou uma manifestação de apoio do lado de fora da Academia de Futebol. Os interessados se reunirão na quadra da entidade e, às 10 horas, caminharão rumo ao centro de treinamento.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Ficamos felizes com o apoio da torcida. Sabemos que, com eles, somos mais fortes. Infelizmente, os clássicos aqui são disputados com torcida única. Esperamos poder dar alegria aos nossos torcedores. Isso é o que mais queremos dentro do clube”, declarou o atacante Dudu.

O primeiro encontro entre Palmeiras e Corinthians está marcado para as 16h30 (de Brasília) deste sábado, na arena de Itaquera. Com melhor campanha, o time alviverde decide o título no Allianz Parque às 16 horas do próximo domingo. Os dois jogos serão realizados com torcida única.