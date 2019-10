Palmeiras vende 18 mil ingressos para jogo contra o Botafogo

O Palmeiras anunciou na manhã desta sexta-feira a venda antecipada de 18 mil ingressos para o jogo contra o Botafogo, marcado para às 21h de sábado. Devido a um show no Allianz Parque, a partida ocorre no Pacaembu.

As vendas foram abertas para o público geral na manhã da última sexta-feira (4). Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias do Pacaembu ou por meio da internet.

O preço das inteiras varia entre R$ 40, para o Tobogã, e R$ 180, referente à Cadeira Coberta Azul. Em relação aos jogos no Allianz, há uma redução de R$ 50 no preço do ingresso mais barato.

O Palmeiras chega pressionado para a partida após perder o clássico para o Santos na última rodada. A equipe de Mano Menezes caiu para a terceira posição e viu o Flamengo abrir oito pontos de vantagem na liderança.

