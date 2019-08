Palmeiras vence Matonense pelo Paulista sub-17

Jogando como visitante no Estádio Dr. Hudson Buck Ferreira, em Matão, o Palmeiras levou a melhor diante da Matonense e venceu por 1 a 0. A partida foi válida pela segunda fase de grupos do Campeonato Paulista sub-17.

Na primeira etapa, ambas as equipes tiveram dificuldade para ameaçar o gol adversário, mas, no segundo tempo, o atacante Gabriel Silva conseguiu superar a defesa da Matonense e marcou o único gol da partida.

Com a vitória, o Verdão chegou aos seis pontos e ocupa a vice-liderança do grupo. Em toda a competição, o Palmeiras soma 14 vitórias e apenas uma derrota.

Além do Campeonato Paulista, a equipe sub-17 do Palmeiras também está na disputa da Copa do Brasil da categoria. O Verdão enfrenta o Náutico pelas oitavas de final.